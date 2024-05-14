Sultangazi'de dilenciler tekerlekli sandalyeyle insanları dolandırdı Sultangazi'de, tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuk taşıdıklarını iddia ederek duygu sömürüsü yapan 3 kişi zabıta ekiplerince yakalandı.

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DHA

İstanbul'da son haftalarda semt pazarlarını ve işlek caddeleri mesken tutan dilenciler, duygu sömürüsüne çocukları da alet etti. Dilenciler, tekerlekli sandalyede taşıdıkları çocukların kanser hastası olduğunu öne sürerek vatandaşlardan para dilendi.

Sultangazi'de, ihbar üzerine zabıta ekipleri dilencilere yönelik çalışma başlattı. Sultangazi Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı sivil zabıta ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde tekerlekli sandalyede kanser hastası çocuğun bulunduğunu söyleyerek dilenen 3 kişi tespit etti.

Prodüksiyon yaptılar

Ekiplerin yaptığı incelemede, dilencilerin tekerlekli sandalyedeki çocuğa kanser hastası olduğu izlenimini vermek için bezin içini poşetle doldurdukları ve tıbbi hortum kullandıkları belirlendi.

Bir günde 4 bin liraya yakın para aldılar

Zabıta ekiplerince yakalanan dilencilerin üzerinden, 1 günlük hasılat olduğu öğrenilen 3 bin 600 lira çıktı.

Duygu istismarı yapan dilenciler Zabıta Müdürlğü'ne götürülürken, üzerlerinde bulunan paralara el konuldu ve Kabahatler Kanunu gereği her bir dilenciye idari para cezası uygulandı.

Solunum hortumu bile kullandılar

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dilencinin tekerlekli sandalyedeki çocukla pazarda dolaşıp dilendiği anlar yer alıyor.

Bir başka görüntüde ise, ağzında solunum cihazı hortumu takılı halde tekerlekli sandalyede olan çocukla dilencinin kaldırımda yürüdüğü anlar görülüyor. Son görüntüde ise, dilenirken kullanılan tekerlekli sandalyenin boş olması dikkat çekiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)