Sultangazi'de drif yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Otomobiliyle drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan sürücü kısa sürede yakalandı. 9 bin 125 lira ceza kesilen sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi.

Trafik magandaları trafikte hem kendi canları hem diğer sürücülerin canını tehlike atıyor.

Özellikle megakentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik maganları trafikte dehşet saçıyor.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahıs için çalışma başlattı.

Sürcü yakalandı

Şüphelinin drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine N.A.T. adlı sürücü kısa sürede yakalandı.

Sultanbeyli’de drift yapan sürücüye 9 bin 125 TL ceza VİDEO

"9 bin 125 lira ceza yazıldı"

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira ceza yazıldı.

Ayrıca N.A.T.’nin sürücü belgesi süresiz iptal edilirken, otomobili trafikten men edildi.

Şüpheli polis merkezine götürüldü

İHA'nın haberine göre, Sürücü, hakkında adli işlem yapılmak üzere Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.