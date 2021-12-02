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- Sultangazi’de, düğün konvoyundaki silahlı şahıslar yakalandı
Sultangazi’de, düğün konvoyundaki silahlı şahıslar yakalandı
- DHA
- 02.12.2021 - 17:05
- Güncelleme : 02.12.2021 - 17:10
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde 30 Kasım günü 2 kişi, düğün konvoyunda silahla havaya ateş etmiş ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, düğün konvoyu hareket ettiği esnada aracın camından ateş eden kişilerin görüntülerini incelemeye aldı.
EVDE ARAMALAR YAPILDI
Silahla ateş eden şüphelilerin, Ramazan A. ve Murat Can S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşadıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin, şüphelilerin evinde yaptığı aramada olay günü kullanılan BLOW TR 92K Cal.9mm. P.A.K ibareli siyah renkli tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, polis merkezine götürüldü.
Sultangazi’de, düğün konvoyundaki silahlı şahıslar yakalandı VİDEO