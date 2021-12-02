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Sultangazi’de, düğün konvoyundaki silahlı şahıslar yakalandı

Sultangazi’de, düğün konvoyundaki silahlı şahıslar yakalandı

Bir düğün konvoyunda havaya silahla ateş edip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Ramazan. A. ve Murat Can S., adreslerine yapılan operasyon ile gözaltına alındı.