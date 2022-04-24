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    Sultangazi'de duvarını deldikleri mağazayı soydular

    İstanbul Sultangazi'de hırsızlar, duvarını deldikleri telefon mağazasından 450 bin TL'lik ürün çalarken görüntülendi.
    • 24.04.2022 - 22:44
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    Sultangazi'de duvarını deldikleri mağazayı soydular

    Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2304. Sokak'ta 1 Nisan günü N.A.A'ye ait cep telefonu mağazasının duvarını delerek içeri giren hırsızlar, çelik kasadaki maddi değeri 450 bin TL olan cep telefonu, kulaklık, akıllı saati çaldı.

    Şüphelilerin mağaza duvarını delip içeriye girmeleri ve kasayı boşaltmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi'de duvarını deldikleri mağazayı soydular - VİDEO

    Hırsızlar yakalandı

    İHA'nın haberine göre; hırsızlık olayı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlılar 20 Nisan günü Zeytinburnu ve Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı.

    Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 76 bin 200 TL ve kasa açmaya yarayan aletler ele geçirildi.

    2 zanlıdan biri tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Viktor B. tutuklanırken, İbrahim B. ise serbest bırakıldı.

    Sultangazi de duvarını deldikleri mağazayı soydular #1


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