Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuştan aşağı kaydı. Kamyonetin kendisine çarpmasıyla durumu fark eden şoför, aracın camından içeri atlayıp kamyonetin el frenini çekti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde özel şirkette dağıtım personeli ve şoför olarak çalışan bir kişi, kamyoneti park etti.

Daha sonra araçtan inen şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuştan kaymaya başladı.

Aracın çamından içeri atlayıp el frenini çekti

Kamyonet, o sırada cep telefonuyla oyalanan şoföre çarptı.

Şoför, o anki şaşkınlıkla önce kamyoneti durdurmaya çalıştı, daha sonra koşarak kamyonetin açık olan ön camından içeri sarkarak, el frenini çekti.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; şoför aracı durdurmayı başarırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Sultangazi'de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu ViDEO





















