Petrol
100.77
1.44%
Euro
18.1492
0.07%
Dolar
18.1801
0.09%
Altın
1.025
-0.21%
Borsa
3147
0.31%
Bitcoin
392.500
-1.23%
BTXN Coin
4.70
-4.08%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Sultangazi'de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu

    Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuştan aşağı kaydı. Kamyonetin kendisine çarpmasıyla durumu fark eden şoför, aracın camından içeri atlayıp kamyonetin el frenini çekti.
    • 26.08.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde özel şirkette dağıtım personeli ve şoför olarak çalışan bir kişi, kamyoneti park etti.

    Daha sonra araçtan inen şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuştan kaymaya başladı.

    Aracın çamından içeri atlayıp el frenini çekti

    Kamyonet, o sırada cep telefonuyla oyalanan şoföre çarptı.

    Şoför, o anki şaşkınlıkla önce kamyoneti durdurmaya çalıştı, daha sonra koşarak kamyonetin açık olan ön camından içeri sarkarak, el frenini çekti.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; şoför aracı durdurmayı başarırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Sultangazi'de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu ViDEO

    Sultangazi de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu #1


    Sultangazi de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu #2

    Sultangazi de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu #3

    Sultangazi de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu #4

    Sultangazi de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu #5

    Sultangazi de el freni çekilmeyen kamyoneti durdurdu #6


    İlginizi Çekebilir

    Marmaray seferleri hafta sonları 01.30'a kadar uzatıldı
    Gündem

    Marmaray seferleri hafta sonları 01.30'a kadar uzatıldı

    Antwerp - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
    Avrupa Ligi

    Antwerp - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir