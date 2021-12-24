Ulaşımda kullandığı özel yapım bisikleti çalınan yürüme engelli Uğur Karakış, “Hastaneye gidemiyorum, bisikletim olmadan kapıya dahi çıkamıyorum" dedi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde oturan 28 yaşındaki Uğur Karakış, özel yapım engelli bisikletini, binanın girişinde her zamanki yerine bırakarak evine girdi.

Karakış'ın kardeşi markete gitmek için çıktığında bisikletin yerinde olmadığını fark etti.

Sokaktaki güvenlik kamerasına bakıldığında Uğur Karakış'ın engelli bisikletinin iki kişi tarafından, akşam saat 20.00 sıralarında, çalındığı belirlendi.

Kamera görüntülerinde, bir kişinin çaldığı engelli bisikletine binerek uzaklaştığı, suç ortağı olduğu düşünülen kişinin de arkasında yürüyerek ilerlediği görüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Karakış, polisi arayarak şikayette bulundu. Polis ekipleri, şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.

“DOKTOR TAVSİYESİ İLE ALMIŞTIM KASLARIM ÇALIŞMADIĞI İÇİN”

Uğur Karakış, olaya yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Bisikletimi bina girişine her zaman bıraktığım yere bıraktım. Eve çıktım kardeşim markete gitti. Marketten dönüşte kardeşim, 'abi bisikletin yerinde yok' dedi. Gidip baktığımızda yerinde olmadığını görünce polisi aradık. Polis geldi ve güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettik ve çalındığını gördük. Bisikletim olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Doktor tavsiyesi ile almıştım, kaslarım çalışmadığı için.

Sultangazi’de, engelli gencin bisikletini çaldılar VİDEO

“BİSİKLETİN 8 BİN LİRA BORCU VAR”

Bisikletimin borcu var, 8 bin lira borcu var üstümde. İşsiz olduğum içinde borcunu ödeyemedim. Hastaneye gidemiyorum. Fizik tedaviye gidemiyorum. Bisikletim olmadan kapıya dahi çıkamıyorum.

“ENGELLİLERİN BİSİKLETİ ÇALINMAZ”

Engellilerin bisikleti çalınmaz. Bizler onlara muhtacız onlar olmadan hiçbir şey yapamıyoruz ve hayatımızı sürdüremiyoruz.”