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- Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi
Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi
Ara sokakta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
- DHA
- 13.10.2021 - 09:37
- Güncelleme : 13.10.2021 - 10:16
İstanbul Sultangazi'de bir süre önce çocuk parkına yapılan saldırının ardından olaylar bitmiyor.
11 Ekim Pazartesi gece saatlerinde erkek kuaförüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, silahla saldırı gerçekleştirdi.
ÖLEN VE YARALANAN YOK
Olay yerinden kaçan şahsın ardından çevredekiler kuaföre koştu.
Polis ekiplerinin sevk edilmesiyle ölen ve yaralananın olmadığı belirlendi.
EŞKALİ BELİRLENDİ
Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı anında, şahsın eşkali belirlendi. Bunun üzerine ekipler, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi VİDEO