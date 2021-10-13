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Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi

Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi

Ara sokakta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.