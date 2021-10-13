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    Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi

    Ara sokakta bulunan bir iş yerine gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 10:16
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    Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi

    İstanbul Sultangazi'de bir süre önce çocuk parkına yapılan saldırının ardından olaylar bitmiyor.

    11 Ekim Pazartesi gece saatlerinde erkek kuaförüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, silahla saldırı gerçekleştirdi.

    ÖLEN VE YARALANAN YOK

    Olay yerinden kaçan şahsın ardından çevredekiler kuaföre koştu.

    Polis ekiplerinin sevk edilmesiyle ölen ve yaralananın olmadığı belirlendi.

    Sultangazi de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi #1

    EŞKALİ BELİRLENDİ

    Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı anında, şahsın eşkali belirlendi. Bunun üzerine ekipler, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Sultangazi'de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi VİDEO

    Sultangazi de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi #2

    Sultangazi de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi #3

    Sultangazi de erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi #4

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