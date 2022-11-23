Kapıları kilitli olmayan hafif ticari aracı fark eden 3 şüpheli, araç içindeki yaklaşık 1.500 TL’lik erzakları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin önünden geçen 3 şüpheli, 18 Kasım’da saat 15.00 sıralarında, sürücüsünün kapılarını kilitlemeyi unuttuğu park halindeki hafif ticari aracı gözüne kestirdi.

Araç içindeki erzakları fark eden şüpheliler, iş merkezine girip merdivenin altındaki boş çuvalları aldı.

DHA’nın haberine göre; araçtaki yaklaşık 1.500 lira değerindeki erzakları çuvallara dolduran şahıslar, çuvalları sırtlayıp olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları kamerada

Yaşanan hırsızlık anı ise, iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 şüphelinin iş merkezinin önünden geçtiği, araçtaki erzakları fark edip iş merkezine girdikleri, burada merdiven altında bulunan çuvalladı aldıkları, şüphelilerden birinin aracın arka kapısını açarak, içeride bulunan erzakları alarak çuvala koyduğu, bir kişinin çuvalla sırtlayarak, diğer arkadaşı ile olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Sultangazi’de, erzak hırsızları kamerada ViDEO

Sakin tavırları dikkat çekti

Ellinde çuval olan diğer kişinin iş merkezine geri döndüğü, üçüncü kişinin ise aracın ön kapısını açarak burada bulanan erzakları da alarak çuvala koyduğu anlar da kameraya yansıdı.

Çuvalı sırtlayarak hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. İş merkezinde kalan üçüncü kişi ise, dikkat çekmemek için sakin tavırlarıyla olay yerinden uzaklaştı.