Sultangazi'de eski koca dehşeti: Sokak ortasında 3 el ateş etti İstanbul Sultangazi'de Derya Muslu eski eşi Muzaffer Meral tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Derya Muslu hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 3 el ateş eden Muzaffer Meral olay yerinden kaçtı.

DHA

Bir kadın daha eski eşinin saldırısına uğradı..

Sultangazi'de işe gitmek için evinden çıkan 46 yaşındaki Derya Muslu, kendisini takip eden eski eşi 63 yaşındaki Muzaffer Meral tarafından Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 07.45 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

3 el ateş edip kaçtı

Muzaffer Meral, eski eşi Derya Muslu'ya yaklaşık 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Muslu'nun karnına isabet ederken, Muzaffer Meral olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın hayati tehlikeyi atlattı

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Derya Muslu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Eski eş Muzaffer Meral'i yakalama çalışmaları devam ediyor.