Sultangazi'de eski sevgilisinin evinin önünde silahla vuruldu

Eski sevgilisinin evinin önüne gelen Murathan Yılmaz'ın öldürüldüğü olayla ilgili polis, aralarında eski sevgili Zehra E.'nin de bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Sultangazi'de eski sevgilisi Zehra E'nin evinin önüne gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı olan 26 yaşındaki Murathan Yılmaz, kendisini fark eden aile üyeleri tarafından silahla öldürüldü.

Olay sonrası soruşturma başlatan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.Alınan ifadelere göre; Murathan Yılmaz'ın Zehra E. ile tartışarak ayrıldığı ancak genç kızın peşini bir türlü bırakmadığı öğrenildi.

Genç kızın evinin önüne gelip, dışarı çıkmasını bekledi

Geçen nisan ayında alınan kararın ardından genç kızın çevresinde dolaşmaya devam ettiği öğrenilen şüphelinin, olay günü de evinin önüne gelerek hemşire Zehra E.'nin dışarı çıkmasını beklediği tespit edildi.

3 yerinden vuruldu

Ancak Zehra E.'nin ailesinden bazı kişilerin evin önünde bekleyen Murathan Yılmaz'ı fark etmesi üzerine tartışma yaşandığı belirlendi. Bu tartışma sırasında Murathan Yılmaz'ın, 3 yerinden vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

12 şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA'nın haberine göre; bu gelişme üzerine Zehra E.'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı.

Şüphelilerin, olayda kullanılan silahı komşularına vererek delilleri karartmaya çalıştıkları belirlendi.

Suçlamaları kabul etmediler

Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde, Murathan Yılmaz'ın öldürdükleri iddialarını kabul etmedikleri suçu birbirlerine atmaya çalıştıkları öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet E.(59), Mehmet E.(21), Mustafa E.(56), Zahide E.(35), Baran E.(28), Türkan E.(50), Mehmet E.(42), Aysel E.(52), Zehra E.(25), B.E.(15), Nusret B.(48), Demir K.(42) adliyeye sevk edildi.





















