Sultangazi'de ev sahibi-kiracı kavgası: 4 yaralı Kira zamları ve artan fiyatlar nedeniyle son dönemde karşı karşıya gelen ev sahipleri ve kiracıların kavgaları arttı.

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ev sahibi ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü tatışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durumdan haberdar olan tarafların yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü.

Bıçak, taş, sopa ve demir çubuklarla birbirlerine saldıran tarafların kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bıçakla yaralandı, okula sığındı

Bıçak darbesiyle yaralanan bir kişi, çevredeki bir okulun bahçesine sığındı. Bahçede yere yığılan kişinin yardımına veliler ve öğretmenler koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi kendi imkanları ile özel bir hastaneye giderken, diğer 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.Öte yandan yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.