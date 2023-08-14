Sultangazi'de ev sahibine yakalanan 2 hırsızın kaçma anı Yabancı uyruklu kadının evine gündüz vakti giren 2 hırsız yakalanınca kaçmaya başladı. Tırmandıkları duvardan aşağı inmeye çalışan hırsızlar anbean kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sultangazi'de güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.

Yabancı uyruklu bir kadın evinde yalnız başınayken olanlar oldu.

Binanın arka tarafında bulunan mutfak bölümündeki duvarı tırmanarak pencereden içeriye girmeye çalışan 2 kişi, ev sahibi kadın ile bir anda göz göze geldi.

Tırmandıkları duvardan kaçmaya çalıştılar

Kendilerini fark eden kadının bağırması ile panik yapıp kaçmaya başlayan 2 kişi, adeta örümcek adam gibi tırmanarak çıktıkları duvardan aynı şekilde kaçarak uzaklaştı.

O anları kaydetti

Ev sahibi yabancı uyruklu kadın, panik halinde çığlık atarak bağırmaya başlarken bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına almaya başladı.

İki hırsıza yaptıklarının yanlış olduğunu belirtmek isteyen kadın, "Haram Haram" diyerek tepki gösterirken kayıt altına alındıklarını fark eden iki kişinin ise kaçarken yüzlerini gizlemeye çalışmaları dikkat çekti.