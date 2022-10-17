Sultangazi'de evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

Bir apartmanın çatı katında çıkan yangında evi yanan kadın, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, saat 15.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kısa süre içerisinde alevleri fark ederek bina sakinlerini uyardı. Komşular bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Bina sakinleri kendi imkanları dışarı çıktı.

Evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

Çatı katındaki evi yanınca sinir krizi geçiren kadını komşuları ve yakınları bir saniye olsun yalnız bırakmadı.

Yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Kadın hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre, fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.