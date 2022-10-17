Petrol
92.66
1.12%
Euro
18.2053
0.78%
Dolar
18.5803
0.07%
Altın
994.68
1.29%
Borsa
3845
6.00%
Bitcoin
368.549
2.11%
BTXN Coin
9.59
1.26%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Sultangazi'de evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

    Bir apartmanın çatı katında çıkan yangında evi yanan kadın, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
    • 17.10.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, saat 15.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

    Çevrede bulunan vatandaşlar kısa süre içerisinde alevleri fark ederek bina sakinlerini uyardı. Komşular bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Bina sakinleri kendi imkanları dışarı çıktı.

    Evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

    Çatı katındaki evi yanınca sinir krizi geçiren kadını komşuları ve yakınları bir saniye olsun yalnız bırakmadı.

    Sultangazi de evi yanan kadın sinir krizi geçirdi #1

    Yangın söndürüldü

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

    Kadın hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sultangazi de evi yanan kadın sinir krizi geçirdi #2

    Sultangazi de evi yanan kadın sinir krizi geçirdi #3

     


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    DGS Ek Tercih sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçlarına nasıl bakılır? DGS 2022 ek tercih sonuçları sorgulama
    Gündem

    DGS Ek Tercih sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçlarına nasıl bakılır? DGS 2022 ek tercih sonuçları sorgulama

    Yaralı madencinin ağabeyi: İbrahim arkadaşlarını kurtarmak için zehirlendi
    3. Sayfa

    Yaralı madencinin ağabeyi: İbrahim arkadaşlarını kurtarmak için zehirlendi

    Görüş Bildir