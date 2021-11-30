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Sultangazi’de fırtına camı kırdı, bebek arabalı kadın zor kurtuldu

Sultangazi’de fırtına camı kırdı, bebek arabalı kadın zor kurtuldu

Şiddetli rüzgarın etkisi ile bir iş yerinin camı patlarken önündeki stant uçtu. O sırada bebek arabası ile kaldırımda yürüyen bir kadın zor anlar yaşadı.