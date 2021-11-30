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- Sultangazi’de fırtına camı kırdı, bebek arabalı kadın zor kurtuldu
Sultangazi’de fırtına camı kırdı, bebek arabalı kadın zor kurtuldu
- DHA
- 30.11.2021 - 11:17
- Güncelleme : 30.11.2021 - 11:38
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 11.30 sıralarında, kuvvetli lodosun çıktığı saatlerde caddede bebek arabalı bir anne, sert rüzgarın etkisiyle yolda yürümekte zorluk çekti.
Bir iş yerinin önüne geldiğinde ise kuvvetli lodos nedeniyle iş yerinin camı kırıldı, önündeki stant yola savruldu.
CAMLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Bir iş yeri çalışanı kırılan camın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kadın ise bebek arabasıyla camlardan kaçmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bebek arabasıyla caddede yürüyen kadının kuvvetli rüzgarın başlamasıyla o anları cep telefonu ile kaydetmeye çalıştığı görülüyor.
Bir iş yeri çalışanın ise kapıya doğru yönelerek dışarıya baktığı esnada camın kırıldığı, iş yeri çalışanın koşarak altında kalmaktan kurtulduğu, kadının ise rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çektiği anlar kameraya yansıyor.
Sultangazi’de fırtına camı kırdı, bebek arabalı kadın zor kurtuldu VİDEO