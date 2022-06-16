7 yaşındaki çocuğa flüt alma bahanesiyle yaklaşan şahıs, market işletmecisi tarafından fark edilince hızla olay yerinden uzaklaştı. Aile, çocuğu kaçırmaya çalışan şahıs hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi’nde, dün saat 13.00 sıralarında, iddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, 7 yaşındaki çocuğun yanına gelip, elindeki flütü nereden aldığını sordu.

Çocuk nereden aldığını tarif etmeye çalışırken şahıs, “Gel bana da alalım.” diyerek çocukla caddeden uzaklaşmaya başladı.

DHA’nın haberine göre; durumu fark eden market işletmecisi, çocuğun yanına giderek şahsın kim olduğunu sordu.

Şüpheli şahıs, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaşırken market işletmecisi, durumu çocuğun ailesine bildirdi.

Çocuğun anne ve babası, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra görüntüdeki kişinin, çocuklarını kaçırmaya çalıştıklarını öne sürüp şikayetçi oldu.

“Çocuğu tanıdığım için bırakmadım”

Yaşananları anlatan market işletmecisi Binali Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Koşumuzun çocuğu ile yanında tanımadığım birinin sokağa girdiğini gördüm. Sonra çocuğa nereye gittiğini, o da bana yanındaki kişinin flüt istediğini, flüt almaya gittiklerini söyledi. O esnada markete müşteri geldi. İçeri girip müşteri ile ilgilendikten sonra tekrar dışarı çıktım. Bu sırada kişinin çocuğa para verdiğini gördüm. Kendisine çocuğa neden para verdiğini sordum. Flüt istediğini söyleyince ben de cadde üzerinde tek başına gidip alabileceğini söyledim. Baktım benimle hiç ilgilenmiyor, sürekli çocukla diyalog halinde. Çocuğa kızarak markete girmesini ya da eve ya da babasının yanına gitmesini söyledim. O esnada kişi elindeki parayı çocuğa uzattı. Çocuk parayı almadı. Kendisine buradan gitmesini söyledim. Sonra gitti. Çocuğu tanıdığım için bırakmadım gitsin.”

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Sultangazi'de, flüt alma bahanesi ile çocuk kaçırma girişimi kamerada

