Sultangazi'de gecekondudaki yangından duvarı kırarak çıktı

Bir gecekonduda çıkan yangından içeride kalan yabancı uyruklu adam, duvarı yıktıktan sonra dışarı çıkarak kurtuldu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan gecekonduda, saat öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen kiracı, herkesi telaşlandırdı.

Ekipler olay yerine geldi

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Gecekondunun sahibi de olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

Duvarı kırarak çıktı

Yangın kısa sürede söndürülürken içeride olduğu düşünülen kişi, duvarı yıktıktan sonra yarı çıplak halde olay yerine geldi.

"Öldüğünü düşündüm"

Kiracısını gören ev sahibi kadın, "Hamza neredeydin? Öldüğünü düşündüm. Korktum, kendimi yere attım." dedi.

Yangında, gecekonduda beslenen çok sayıda kuş da telef oldu.

"Alevlerden içeri girilmiyordu"

DHA'nın haberine göre, yangına müdahale eden mahalle sakini, "Ben buradan geçiyordum. Yangını gördüm. Kadınlar 'Koş içeride insan var.' diye bağırıyordu. Ben de kapıyı kırdım. Ama alevlerden içeri girilmiyordu. Mahsur kalan kişi, sonradan olay yerine geldi. Nasıl geldiyse. Kuşları gördüm. Kümesin camlarını kırdım." dedi.