Sultangazi’de gecekonduyu kül eden yangın, kundaklama çıktı

Kömürlükte başlayıp Yaşar Ünlü’ye ait gecekonduya sıçrayan yangının, kundaklama sonucunda çıktığı tespit edildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Merkez Habibler Mahallesi'nde, 24 Temmuz saat 04.30 sıralarında, Yaşar Ünlü'ye ait gecekondunun yanında bulunan kömürlükte çıkan yangın gecekonduya da sıçradı.

Mahalle sakinleri yangını söndürmek için seferber olurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında Ünlü ailesinin evde olmaması, can kaybını önledi. Kömürlük ve Ünlü'ye ait gecekondu küle döndü.

Kundaklama olduğu değerlendirildi

DHA’nın haberine göre; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından hazırlanan raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirildi.

Raporda, "Kömürlüğün bitişiğinde bulunan istiflenmiş haldeki tahta parçalarının üzerine atılan herhangi bir açık ateş kaynağının tahta parçalarını tutuşturması sonucu yangın başlangıç olayının meydana gelmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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“Pantolon, gömlek kaldık”

Yangın esnasında İstanbul dışında olan gecekondunun sahibi Yaşar Ünlü, "Kendim o gün şehir dışındaydım. Komşularım bana durumu telefonla bildirdi. Geldiğimde her şeyin yanmış olduğunu gördüm. Yangın aşağıdan başlayıp yan komşumuza ait kömürlüğe akabinde gecekonduya sirayet ediyor. En büyük tesellim eşim ve çocuklarımın o gece Arnavutköy'e bir akrabamıza gitmeleridir. Burada olmuş olsalardı onlar da yanabilirdi. Yangından dolayı evimde hiçbir şey kalmadı. Pantolon, gömlek kaldık. Şu anda sokakta kaldık. Çoluk, çocuk akrabalarımız da kalıyoruz.

“Yangından sonra yanmayan bazı eşyalar karıştırılmış”

Evi karıştırmışlar. Hırsız mı hurdacı mı? Onu bilmiyorum. Ama yangından sonra yanmayan bazı eşyalar karıştırılmış. Kimse ile husumetim yok. Kundaklama beklemiyordum, ama kundaklama var. Şüphelendiğim kimse de yok. Neden kundaklanmış olduğunu bilmiyorum. Kömürlük karşı komşumuza ait. Onun husumetlisi olabilir. Çünkü benimle kimsenin bir sorunu yoktu." dedi.