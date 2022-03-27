İki grup gencin tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olayda saldırgan kaçarken, kavga anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokak üzerinde iki grup genç bir araya geldi.

Grup üyeleri konuştuktan bir süre sonra ayrıldı. Gruptan bir genç geri dönerek belindeki silahı çıkartıp U.Ş.’yi bacağından vurdu.

Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.Ş.’yi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştrma Hastanesine kaldırdı.

GERİ DÖNÜP BACAĞINA SIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokak üzerinde toplanan iki grup genç konuşmaya başlıyor. Bir süre sonra ayrılan gençlerden biri geri dönerek bir genci sol bacağından vuruyor.

Olayı gerçekleştiren genç daha sonra hızlıca kaçıyor. Bacağından vurulan genç ise arkadaşları tarafından uygun bir yere alınıyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Sultangazi'de gençlerin silahlı kavgası ViDEO