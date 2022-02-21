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- Sultangazi'de giyim mağazasına dadanan hırsız kamerada
Sultangazi'de giyim mağazasına dadanan hırsız kamerada
- DHA
- 21.02.2022 - 10:36
- Güncelleme : 21.02.2022 - 11:46
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasına giden kadın hırsız, 1 ay içerisinde farklı gün ve saatlerde birkaç ürün çaldı.
Hırsızlık olayı kasadaki cironun eksik çıkmasıyla fark edildi.
SON GELİŞİNDE DÜKKAN SAHİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Aynı kadın, son olarak dün gündüz saatlerinde mağazaya gelerek reyondaki ürünleri incelemeye başladı. Beğendiği ürünleri alarak dışarıda kendisini bekleyen otomobile binen kadını fark eden iş yeri sahibi, koşarak yakalamaya çalıştı.
YAKALAYAMADI
Otomobilin hareket ettiği sırada ön sağ koltukta oturan kadını kapıyı açarak, dışarı çıkardı. Kadının yere düşmesiyle çevredekiler olan biteni şaşkın gözlerle izlemeye başladı. İş yeri sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan kadının otomobile binerek kaçmayı başardığı öğrenildi.
Sultangazi'de giyim mağazasına dadanan hırsız kamerada VİDEO
POLİS HAREKETE GEÇTİ
İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. Aynı gün akşam saatlerinde kadının bir yakını olan ve otomobil sürücüsü olduğu düşünülen kişi, mağazanın önüne gelerek iş yeri sahibini tehdit ederek, içeriye alkol şişesi atıp olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.