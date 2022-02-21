Bir ay boyunca aynı mağazadan ürün çalan kadın hırsız, kendisini takip eden dükkan sahibi tarafından yakalanacakken kaçmayı başardı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasına giden kadın hırsız, 1 ay içerisinde farklı gün ve saatlerde birkaç ürün çaldı.

Hırsızlık olayı kasadaki cironun eksik çıkmasıyla fark edildi.

SON GELİŞİNDE DÜKKAN SAHİBİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Aynı kadın, son olarak dün gündüz saatlerinde mağazaya gelerek reyondaki ürünleri incelemeye başladı. Beğendiği ürünleri alarak dışarıda kendisini bekleyen otomobile binen kadını fark eden iş yeri sahibi, koşarak yakalamaya çalıştı.

YAKALAYAMADI

Otomobilin hareket ettiği sırada ön sağ koltukta oturan kadını kapıyı açarak, dışarı çıkardı. Kadının yere düşmesiyle çevredekiler olan biteni şaşkın gözlerle izlemeye başladı. İş yeri sahibinin bir anlık boşluğundan faydalanan kadının otomobile binerek kaçmayı başardığı öğrenildi.

Sultangazi'de giyim mağazasına dadanan hırsız kamerada VİDEO



POLİS HAREKETE GEÇTİ

İş yeri sahibinin polise haber vermesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. Aynı gün akşam saatlerinde kadının bir yakını olan ve otomobil sürücüsü olduğu düşünülen kişi, mağazanın önüne gelerek iş yeri sahibini tehdit ederek, içeriye alkol şişesi atıp olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.