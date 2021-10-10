Sultangazi'de giyim mağazasındaki organize hırsızlık kameralara yansıdı

Kendilerini baba oğul olarak tanıtan şüpheliler, mağazada alınan ürünlerin otomobile bırakılmasının ardından ödemesi yapılmadan gözden kayboldu.

İstanbul Sultangazi'de iş yeri sahibi olan Emrullah Suvarioğulları, baba oğulun azizliğine uğradı.

Otomobilleri ile geldikleri mağazaya giren bir kişi, aracın içerisinde bulunan çocuğun babası olduğunu söyledi.

Bir süre ürünleri inceleyerek alışveriş yapan kimliği belirlenemeyen şahıs kasaya gittiğinde nakit parası olmadığını, oğlunun kredi kartı alması gerektiğini belirterek elindekilerini otomobile bıraktı.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Suvarioğulları'nın iddiasına göre 16 yaşlarında olan çocuk, sürücü koltuğuna geçerek otomobille hızlıca uzaklaştı.

Aynı zamanda mağazanın önüne çıkan şahıs, bir süre oyalandıktan sonra hızlıca iş yerinden koşarak gözden kayboldu.

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"GERÇEKTEN İHTİYACI VARMIŞ GİBİ DAVRANDI"

Yaşananları anlatan Ekrem Suvarioğulları, "Geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde, iki kişilerdi baba oğul arabayla geldiler. 'Bayan var mı?' diye sordular. İç çamaşırı falan aldı verdik. Çok samimi bir şekilde tanıttı kendini buradaki birkaç esnafın adını verdi. ' Üzerimde hiç nakit para yok' dedi.

'Oğlum eve gidip kredi kartı alsın' dedi. Oğlu da küçüktü 16 yaşlarında falandı. Sonra çocuk gitti. Ardından, ' Oğluma hiç güvenmiyorum 16 yaşında araba verdim ama' dedi. Aradan zaman geçince dışarda biraz oyalanıp gitti. Aldığı şeylerden gerçekten ihtiyacı varmış gibi davrandı. Kimse güveneceğimizi şaşırdık artık." dedi.

"GÖZÜ HEP DIŞARDAYDI"

Suvarioğulları, "Baba oğul geldiler. Babası içeri geldi. İç çamaşırı falan aldı hep gözü dışardaydı. Oğluna arabanın içinde eşyaları verdi. Kart almaya gittiğini söyledi sonra kızım geliyor deyip dışarı çıktı gidiş o gidiş" ifadesinin kullandı.

KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kemaralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin içeri girdiği kıyafet aldığı, aldığı kıyafetleri dışarda bekleyen otomobille koyduğu ve ardından kendisinin de yaya olarak kaçtığı görüldü.





