Kızının ameliyatı için 50 bin TL'yi güç bela birleştiren aile, parayı yere düşürdü. Para dolu çanta ise bölgeden geçen şahıs tarafından çalındı. O anlar kamerada.

İstanbul Sultangazi'de Ramazan Tarbak isimli bir vatandaş, çene kayması problemi olan 18 yaşındaki kızı Zeynep Tarbak'ı ameliyat ettirmek için 50 bin TL'ye özel bir hastane ile anlaştı.

Ameliyat öncesinde 38 bin TL ödeyen Tarbak, ameliyat sonrasında ise kalan 12 bin TL'yi bulmak için ise çevresinden borç para ve altın aldı.

PARA DOLU ÇANTA YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Eşi ile birlikte kızlarını okuldan alıp kalan borcu hastaneye ödemek için evden çıkan çift, otomobilden indikleri esnada içinde yaklaşık 12 bin TL ve altın bulunan çantayı yere düşürdü.

Caddede yürüyen başka biri, çantayı fark ederek alıp yoluna devam etti. Bir süre sonra çantanın olmadığını fark eden Tarbak ve eşi çantayı aramaya başladı.

Sultangazi'de güçlükle toplanan ameliyat parasının çalınma anı VİDEO



GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Çantayı bir türlü bulamayan Ramazan Tarbak, son bir umut olarak çevredeki esnaf ve iş yerlerinin güvenlik kamerasını izledi.

Gördükleri karşısında şaşkına dönen aile, soluğu polis karakolunda aldı.

"KUCAĞINDAKİ ÇANTAYI FARK ETMEDİ"

Yaşanan olayı anlatan baba Ramazan Tarbak, "1 Mart tarihinde kızımın kontrolü vardı. Hastaneden gelirken diğer kızım aradı. Baba ben okuldan çıktım. Beni de alır mısınız diye. Ben de acele ile okula geldim. Durağa yanaşırken eşim acele ile araçtan indi ve kucağındaki çantayı fark etmeyince yere düşürdü. Eşim okula doğru giderken biz ise çantanın düştüğünü fark edemedik.





"EŞKALİ BELLİ"

Kızımızı alıp geldi ve eve gittik. Eve çıkarken ise çantanın arabada olmadığını fark ettik. Aradım taradım ama bulamadım daha sonra aynı yere geri döndüm. Aradım ve çevredeki esnaflara sordum daha sonra bir esnaftan güvenlik kamerası görüntüsü buldum. Ve eşimin araçtan inerken çantayı düşürdüğünü gördüm. Görüntüleri emniyete verdim ve ifademi de verdim. 3 gün sonra savcılığa gittim. Orada da aynı şekilde ifademi verdim ve bana bu erken ya da geç bulunur eşkali belli dendi.

"STRES YAŞIYORDUM BU İKİNCİ STRES OLDU"

Şu anda mağdurum, içinde ise 12 bin TL para bir çeyrek altın ile birlikte anahtarlarım vardı. Ben şu an çok mağdurum. Mağduriyetimin bir an evvel giderilmesini istiyorum. Para kızımın ameliyat masrafıydı. Zaten stres yaşıyordum bu ikinci stres oldu." şeklinde konuştu.