Sultangazi'de hafriyat kamyonu, kamyonete yaslanarak devrilmesini önledi

Trafikte aşırı yük nedeniyle makas kıran kamyonetin devrilmemesi için bir başka kamyon destek çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi civarında, Arnavutköy istikametinde ilginç bir olay meydana geldi.

Ferhat Can'nın sürücülüğünü yaptığı tekstil atığı yüklü kamyonet, trafikte seyir halindeyken aşırı yük nedeniyle makas kırarak yan yattı.

İlginç çözüm görenleri şaşırttı

Yan yatan kamyoneti düzeltmek için sürücü Can, olayın ardından sürücü ilginç bir çözüm buldu.

Daha fazla devrilmemesi için tedbir amacı ile kamyoneti ip yardımı ile bariyerlere bağlarken, olay yerinden geçen bir hafriyat kamyonu sürücüsü ise kamyonete yaslanarak devrilmesini önledi.

Sultangazi’de makas kıran kamyonetini devrilmesin diye bariyere bağladı VİDEO

Sürücüye 2 ayrı ceza kesildi

Yaşanan olayın ardından bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine gelen ekipler bölgede trafiğin akışını sağlamak için tedbir aldı.

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda sürücü Ferhat Can’a aşırı yükten dolayı 408 TL ve aracın sigortasının bulunmaması nedeniyle de 190 TL cezai işlem uygulandı.



