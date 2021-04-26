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    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi

    Viraja hızlı giren hafriyat kamyonu, yola devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, hafriyat yola saçıldı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:19
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    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi

    Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde hafriyat kamyonu ile seyir halinde olan Veysel Çalayır, viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan kamyon, yola devrildi.

    Kamyonun dorsesinde bulunan hafriyat, yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis, kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yol, trafiğe kapatıldı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Kaza sonrası, bölgedeki manzara drone ile havadan görüntülendi. Bölgede kaza sonrası çalışmalar sürüyor.

    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi ViDEO

    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi #1

    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi #2

    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi #3

    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi #4

    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi #5

    Sultangazi’de hafriyat kamyonu yola devrildi #6

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