Sultangazi'de hafriyatı yola döküp kaçtılar

Hafriyatı yola döküp kaçan kişilere mahalleli tepki gösterirken, belediye ekipleri olaya el attı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2954 Sokak'ta yol kenarına gece kimliği belirsiz kişilerce hafriyat döküldü.

Hafriyat kamyonuyla getirilerek döküldüğü belirtilen toprağı görenler, duruma tepki gösterdi.

BELEDİYE KALDIRDI

Mahalle sakinleri kaldırımı da kapatan hafriyat yüzünden yürümekte güçlük çekti.

Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, kepçe ile kamyonlara koyarak toprağı kaldırdı.

“İLK KEZ OLDU”

Mahalle sakini bir kişi, "Dün akşam geçtiğimde yoktu. Gece dökülmüş galiba. İlk kez böyle bir şey oldu." dedi.