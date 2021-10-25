Halının içinde 40 bin TL değerinde ziynet eşyası bulan işletmeci, aynı gün sahibine teslim etti.

Bir duyarlı esnaf hareketi de halı yıkamacılardan geldi.

İstanbul Sultangazi'de halı yıkama işletmeciliği yapan Serhat Yüce, akşam saatlerinde müşterisinin talebi üzerine halısını almaya gitti.

Yıkamak için getirdiği halının içinde kuru olduğunu fark eden Yüce, kutuyu açtığında gördükleri karşısında şok geçirdi.

AYNI GÜN MÜŞTERİYE ULAŞTIRDILAR

İçinden 40 bin TL değerinde olduğu düşünülen saat, kolye, zincir ve küpe çıkan kutu, aynı gün müşteriye ulaştırıldı.

Sultangazi'de halı işletmecilerinin yıkamak istedikleri halıdan ziynet eşyası çıktı VİDEO

"30-40 BİN TL DEĞERİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Olayla ilgili konuşan halı yıkama fabrikasının sahibi Serhat Yüce, "Küçükköy'den bir müşterimiz aradı, halısını yıkatmak istediğini söyledi. Biz de gidip aldık, zımbalayıp aracımıza yükledik ve fabrikamıza getirdik. Murat arkadaşımız halıları yıkamak için sererken içerisinden kutu gibi bir şey çıktı. Biz önce çocuklar için içinde boya kalemi falan olan kutulardan sandık.

Açıp baktığımızda ise içinden saat, kolye, zincir, küpe gibi değerli ziynet eşyaları çıktı. Tahminen 30-40 bin TL değerinde olduğunu düşünüyorum. Halının sipariş kodu numarasına baktık ve sahibini arayıp ulaştık, ardından götürüp teslim ettik o da bize teşekkür etti" şeklinde konuştu.

"BİZİM GİBİ BİRİLERİNE DENK GELDİĞİ İÇİN ÇOK ŞANSLI"

Murat Çakmak isimli çalışan ise "Dün halıları yıkadığımızda bir çantanın içinden değerli eşyalar çıktı. Önce açtık baktık kolye, saat, çeyrek altın gibi şeyler vardı sonra Serhat bey'e ulaştık geldi ve içindekileri tek tek kontrol ettik. Sonrada müşterimizi arayıp bilgisini verdik ve götürüp teslim ettik. Teşekkür etti, sizin gibi insanlar iyi ki var dedi. Bizim gibi birilerine denk geldiği için çok şanslı, başkası olsaydı teslim etmeyebilirdi" dedi.



