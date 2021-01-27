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- Sultangazi’de hastane bahçesinde amca ve yeğenine silahlı saldırı
Sultangazi’de hastane bahçesinde amca ve yeğenine silahlı saldırı
Kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan polis tarafından aranıyor.
- İHA
- 27.01.2021 - 07:46
S.C. isimli amca ile S.C. isimli yeğeni, İstanbul’un Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda amca S.C. sırtından, yeğeni S.C. ise bacağından yaralandı.
Silahlı saldırı sonrasında şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, amca ve yeğenin yardımına hastanedeki sağlık çalışanları koştu.
POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı amca ve yeğen hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.