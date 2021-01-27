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Sultangazi’de hastane bahçesinde amca ve yeğenine silahlı saldırı

Sultangazi’de hastane bahçesinde amca ve yeğenine silahlı saldırı

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğeni tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan polis tarafından aranıyor.