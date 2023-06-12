Sultangazi'de hatalı park yapan kadın trafiği kilitledi Sultangazi'de köşeye park eden yabancı uyruklu kadın, 45 dakika boyunca gelmeyince trafik durdu.

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi Eski Edirne Asfaltı bağlantısında meydana gelen olayda, İETT otobüslerinin manevra yaptıkları güzergah olan ve araç park edilmemesi için plastik dubalar konulan noktaya aracını park eden yabancı uyruklu kadın oradan ayrıldı.

Bir süre sonra dönüş yapmak isteyen körüklü İETT otobüsü dönüş yapamayınca trafik kilitlendi.

Otobüsten inen yolcular ve diğer araç sahipleri aracın sürücüsüne ulaşamayınca aracı ittirerek yolu açmak istedi. Ancak tüm çabalar yetersiz kaldı.

45 dakika sonra geldi

Araç bir türlü yerinden oynatılamadı. Aradan geçen 45 dakikanın ardından geri gelen ve hiçbir şey yokmuş gibi davranan sürücüye vatandaşlar ve otobüsteki yolcular tepki gösterdi.

Bunun üzerine kadın sürücü özür dileyerek oradan ayrıldı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Kadının yanındaki adam ise gelen tepkiler üzerine "kadını bırakın" dedi. Kadını kendisinin gönderdiğini söyleyen adama vatandaşlar tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.