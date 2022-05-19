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    Sultangazi'de hırsız, görevli kılığına girdi

    Görevli kıyafeti giyerek aydınlatma direklerine dadanan hırsız, aydınlatma direklerinin kapaklarını çaldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 19.05.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 10:00
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    Sultangazi'de hırsız, görevli kılığına girdi

    İstanbul Sultangazi'de bir süredir aydınlatma direklerinin kapakları ortadan kayboluyor.

    Birkaç aydır ilçenin en işlek caddelerinde çalınan kapakları kimin götürdüğü araştırılırken, bir hırsızlık daha yaşandı.

    Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde çok sayıda aydınlatma direğinin koruyucu kapakları çalındı.

    Kablolar açıkta kalınca korku oluştu

    Kapakların çalınmasıyla kabloların bir kısmı açıkta kaldı. Bu durum başta elektrik direklerine yaklaşan çocukların güvenliği konusunda endişelere yol açtı.

    Sultangazi'de hırsız, görevli kılığına girdi ViDEO

    Sultangazi de hırsız, görevli kılığına girdi #1

     

    Hırsızlık için görevli yeşeği giydi

    Yaşanan hırsızlık olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari araçla caddeye gelen bir kişi, aracını park ettikten sonra aydınlatma direğinin yanına geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin açık olup olmadığını anlamak için uzun bir süre burada bekledi.

    Sultangazi de hırsız, görevli kılığına girdi #2

    Belediye personeli gibi göründü

    Aydınlatma direğinin bulunduğu noktada oyalanmaya devam eden kişi, caddeden geçen iki arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaşlarıyla selamlaştı ve bir süre sohbet etti. İki arkadaşının uzaklaşmasından sonra ise etrafı gözetlemeye devam etti.

    Görüntülerde tedirgin olduğu da görülen kişi, daha sonra park halindeki aracına doğru yöneldi. Araçtan aldığı ikaz yeleğini giyerek kendisine  belediye personeli süsü veren kişi, aydınlatma direğinin koruyucu kapaklarını elindeki tornavida ile söktü. Kapakları araca yükleyen şüpheli, caddeden uzaklaştı.

    Sultangazi de hırsız, görevli kılığına girdi #3

    "Çocuklar için riskli bir durum"

    Cadde üzerinde esnaflık yapan İlhami Yıldız, yaklaşık 2 yıldır ilçede elektrik kapağı hırsızlığı yaşandığını belirterek, "Demir kapaklarını çalıp, hurdacılara satıyorlar. Çaldıkları kapaklar çok para da etmiyor. En fazla 2-3 TL civarında. Kapakların çalınmasından dolayı açıkta kalan kablolar özellikle çocuklar için riskli bir durum. Bir vatandaş sabah 06.00'da gelip, tornavida ile söküp, alıp götürüyor. Genellikle sabah 06.00 sıralarında oluyor" dedi. Bir başka esnaf ise, "Sürekli yaşanan bir olay. Kameralardan takip etsen de bir faydası yok" diye konuştu.

    Sultangazi de hırsız, görevli kılığına girdi #4

    Sultangazi de hırsız, görevli kılığına girdi #5

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    Sultangazi de hırsız, görevli kılığına girdi #9

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