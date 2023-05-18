Sultangazi'de hırsız kedi kamerada! Çaldığı ürün şoke etti Sultangazi'de bir mağazaya giren kedinin tayt çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi İlker Bal, "Dolaşıp geliyor. Planlı bir şekilde gelip, taytları alıp, çıkıp gidiyor" dedi.

İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Giyim mağazının sahibi olan İlker Bal, kahvaltı ettiği sırada çevre esnafının baktığı bir kedi dükkanına girdi.

Bir süre mağazada oyalanan kedi, daha sonra ürünlerin olduğu bir reyona yönelerek burada bulunan üç ürünü sürükleyerek götürmeye başladı.

Ürünleri için kedinin peşinden koştu

Durumu fark eden ve büyük bir şaşkınlık yaşayan mağaza sahibi İlker Bal, kedinin peşinden koşarak, ürünleri geri aldı. O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağaza sahibi İlker Bal, "Taytları aldı götürdü. Peşinden koştum, yakaladım. Taytları geri aldım. Zaten kedi geldiğinde sanki daha önce planlanmış gibi arkalardan dolanıyor.

Görünür bir yerden ürünlerin yanına gelmiyor. Dolaşıp geliyor. Planlı bir şekilde gelip, taytları alıp, çıkıp gidiyor." dedi.