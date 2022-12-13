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    Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı

    Bir iş yerinin merdiven korkuluklarını tekmeleyerek yerinden söktükten sonra çalan şahsın hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 13.12.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:57
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    Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, pazar günü saat 09.00 sıralarında kapalı olan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, merdiven korkuluklarını gözüne kestirdi.

    Şüpheli şahıs, bir süre iş yerinin merdivenlerinde oyalandı.

    Korkulukları tekmeledi

    Ardından korkulukları tekmeleyerek kırmaya başladı. Kırılan korkulukları alan şüpheli, bölgeden uzaklaştı.

    Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı VİDEO

    Hırsızlık anları kamerada

    DHA'nın haberine göre; yaşanan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı #1

    Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı #2

    Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı #3

    Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı #4


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