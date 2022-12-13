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- Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı
Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı
Bir iş yerinin merdiven korkuluklarını tekmeleyerek yerinden söktükten sonra çalan şahsın hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 13.12.2022 - 10:50
- Güncelleme : 13.12.2022 - 10:57
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, pazar günü saat 09.00 sıralarında kapalı olan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, merdiven korkuluklarını gözüne kestirdi.
Şüpheli şahıs, bir süre iş yerinin merdivenlerinde oyalandı.
Korkulukları tekmeledi
Ardından korkulukları tekmeleyerek kırmaya başladı. Kırılan korkulukları alan şüpheli, bölgeden uzaklaştı.
Sultangazi’de hırsız, merdiven korkuluklarını çaldı VİDEO
Hırsızlık anları kamerada
DHA'nın haberine göre; yaşanan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.