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    Sultangazi'de hırsıza üzülüp para verdi

    Telefonunu çalan hırsızın paraya ihtiyacı olduğunu anlayan vatandaş, hem şikayetçi olmadı hem de harçlık verdi.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 09:59
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    Sultangazi'de hırsıza üzülüp para verdi

    İstanbul Fatih’te girdiği bir iş yerinden işletme sahibine ait cep telefonunu çalan Afrika’lı hırsız, taksiye binerek kaçtı.

    Taksiyle Sultangazi’de bulunana başka bir mahalleye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi.

    ÇALDIĞI TELEFONLA ÖDEDİ

    Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş’a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL’ye satmak istediğini söyledi.,

    TAKSİCİ ŞÜPHELENDİ

    Hırsızdan parayı verip telefonu alan Durmuş ve arkadaşları, taksi ücretini ödemek için giden Afrika’lıdan şüphelendi.

    Telefondan ki mesajları okuduklarında aslında telefonun başka birine ait olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Durmuş ve arkadaşları bir yandan polisi ararken, bir yandan da hırsızı oyalamaya çalıştılar.

    Sultangazi de hırsıza üzülüp para verdi #1

    HIRSIZA ÇAY VE YEMEK İKRAMI

    Rehberde bulunan bir numarayı arayarak telefonun asıl sahibine ulaştılar. Aç olan hırsıza yemek ve çay ikramında da bulundular.

    Sultangazi de hırsıza üzülüp para verdi #2

    ŞİKAYETÇİ OLMADI, ÜSTÜNE HARÇLIK VERDİ

    Telefonun asıl sabi hırsızdan şikayetçi olmazken, bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu.

    Polis ekipleri ise şahsın şikayetçi olmaması nedeni ile herhangi bir işlem yapmadan olay yerinden ayrıldılar.

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