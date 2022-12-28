Sultangazi'de hırsızı yakalamak için pusuya yattı

Bir dükkana dadanan hırsızdan bıkan esnaf, dükkan önünde pusuya yatarak hırsızı kıskıvrak yakaladı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dükkana dadanan hırsız esnafı canından bezdirdi.

Çanta satışı yapan Garip Turan, son günlerde işyeri önündeki çantaların çalınarak eksildiğini fark etti.

Bunun üzerine hırsızın tekrar geleceğini düşünen Turan, mağaza önündeki aracına binerek çevreyi takibe almaya başladı.

Hırsızın peşinden koştu

Bir süre sonra ise işyeri önünden geçen bir kişinin hareketlerinden şüphelenen Turan şahsın çanta çaldığını fark edince peşinden koşarak çantayı bırakması için bağırdı.

Hırsız çantayı bıraktı

Hırsız, elindeki çantayı yere atarak kaçmaya başladı. Bir süre daha hırsızı kovalayan Turan, yakalayamayacağını anlayınca çantayı alıp işyerine geri döndü.

O anlar kayıt altına alındı

Hırsızın çanta çalıp işyeri sahibinin kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Takip ettim ve yakalayamayınca gitti"

İHA'nın haberine göre, olay anını anlatan mağaza sahibi Garip Turan, "Geçen hafta kapıdaki 2 çantam eksildi bu hafta tedbir aldım ve ürünler kontrolüm altındaydı. Dün öğle saatlerinde arabamda oturuyordum şüpheli bir şahıs geldi çaktırmadan çantayı aldı ve uzaklaştı. Arkasından koşup çantayı bırak dedim. Beni görünce çantayı yere atıp uzaklaştı. Arkasından bir süre daha takip ettim ve yakalayamayınca gitti.

Benzer olaylar son günlerde çok arttı. Şu insanların emeğine ve ekmeğine yazık. İhtiyacı olan insanlar gerçekten olunca biz zaten yeri geldiğinde fedakarlığımızı yapıyoruz. Kendimizden ödün verip yeri geliyor hediye veriyoruz ve bağışlarımızı yapıyoruz. Ama ekmeğimiz ile oynanmasın lütfen. Artık nasıl alınacaksa tedbir alınmasını rica ediyoruz beklentimiz bu yönde." dedi.