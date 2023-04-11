Sultangazi'de hırsızlar bekar evine dadandı: Gözcü gencin rahatlığı kameraya yansıdı 2 hırsızdan biri, bodrum kattaki bir eve girerken, suç ortağı ise merdiven başında tespih sallayarak nöbet tuttu. Şahıslar 10 bin lira para, değerli eşyalar ve giysi çalarak kayıplara karıştı.

İHA Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor. Bu kez görüntüler İstanbul'dan. Sultangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Bekar evi olarak kullanılan bodrum kattaki daireye hırsız dadandı. Eline geleni çaldı Evi gözüne kestiren iki hırsızdan biri, kimsenin olmadığı esnada içeriye girdi. Suç ortağı ise dışarıda nöbet tutmaya başladı. Beklerken güvenlik kamerasını fark eden hırsız, yüzünü kapüşonuyla gizlemeye çalıştı. Evden 10 bin lira para, değerli eşyalar ve giysiler çalan hırsız, dışarıya çıkarken suç ortağının uyarısı üzerine eliyle yüzünü kapattı. Ekipler harekete geçti Akşam iş dönüşü evlerine geldiklerinde evlerine hırsız girdiğini gören şahıslar polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Beklerken tespit salladı İki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızlardan biri çıkışta tanınmamak için yüzünü gizlerken diğerinin ise gözcülük yaparken rahat tavırlar ile tespih salladığı görülüyor.