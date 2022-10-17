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    Sultangazi'de İETT otobüsü kapısı açık şekilde yolculuk yaptı

    Seyir halindeki yolcu otobüsünün açık kapıyla sefer yaptığı anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 17.10.2022 - 15:43
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    Sultangazi'de İETT otobüsü kapısı açık şekilde yolculuk yaptı

    Otobüs şoförünün yolcularının canını tehlikeye attığı anlar büyük tepki çekti.

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sefer yapan İETT otobüsü, açık bıraktığı kapıyla kilometrelerce seyir halinde gitti.

    Tehlikeye davetiye çıkardılar

    Bu sırada bir yolcunun açık kapının önünde tehlikeye davetiye çıkardığı anlar bir başka yolcu tarafından kayıt altına alındı.

    Sultangazi'de İETT otobüsü kapısı açık şekilde yolculuk yaptı VİDEO

    "Böyle bir şey yok"

    İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, aracın son sürat ilerlediği ve açık kapının önündeki yolcuların önlem almadığı görüldü.

    O anları kaydeden yolcunun, "İETT'de kapı açık gidiyoruz böyle bir şey yok valla söyle kapıyı kapatsın." duyuluyor.

    Sultangazi de İETT otobüsü kapısı açık şekilde yolculuk yaptı #1


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