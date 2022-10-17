Seyir halindeki yolcu otobüsünün açık kapıyla sefer yaptığı anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otobüs şoförünün yolcularının canını tehlikeye attığı anlar büyük tepki çekti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sefer yapan İETT otobüsü, açık bıraktığı kapıyla kilometrelerce seyir halinde gitti.

Tehlikeye davetiye çıkardılar

Bu sırada bir yolcunun açık kapının önünde tehlikeye davetiye çıkardığı anlar bir başka yolcu tarafından kayıt altına alındı.

Sultangazi'de İETT otobüsü kapısı açık şekilde yolculuk yaptı VİDEO



"Böyle bir şey yok"

İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, aracın son sürat ilerlediği ve açık kapının önündeki yolcuların önlem almadığı görüldü.

O anları kaydeden yolcunun, "İETT'de kapı açık gidiyoruz böyle bir şey yok valla söyle kapıyı kapatsın." duyuluyor.