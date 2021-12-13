Euro
16.0576
2.13%
Dolar
14.2595
2.71%
Altın
823.17
3.43%
Borsa
2.095
2.93%
Bitcoin
703.200
0.52%
BTXN Coin
38.31
-5.57%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Sultangazi'de iki grup arasında kavga çıktı

    Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı. Yaşanan saldırı anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de iki grup arasında kavga çıktı

    İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde, farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

    TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

    Taraflar birbirine bıçak, sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırdı.

    Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.

    Sultangazi'de iki grup arasında kavga çıktı VİDEO

    Sultangazi de iki grup arasında kavga çıktı #1

    Sultangazi de iki grup arasında kavga çıktı #2

    Sultangazi de iki grup arasında kavga çıktı #3

    Sultangazi de iki grup arasında kavga çıktı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir