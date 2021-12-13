Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdı. Yaşanan saldırı anları kameraya yansıdı.

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde, farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Taraflar birbirine bıçak, sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırdı.

Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.

Sultangazi'de iki grup arasında kavga çıktı VİDEO















