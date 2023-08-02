DHA
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İstanbul'un Sultangazi ilçesi hafta sonu karıştı.
Gençlerin kavgası büyük korkuya neden oldu.
Parkta buluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Olay kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Kız arkadaşları ayıramadı
Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları, tarafların kız arkadaşları araya girerek ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.
Bir grup, kavga ettikleri kişiyi aralarına alarak kemerle darbetti. Çevredeki bir kişi duruma müdahale ederek her iki tarafı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
O anlar kamerada
Bu sırada taraflardan biri, kavga ettiği kişiye ait motosiklete tekme atarak yere düşürdü. Taraflar yeniden kavgaya tutuştu.
Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.