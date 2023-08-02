Sultangazi'de iki grup arasındaki kemerli kavga kamerada Öğle saatlerinde cadde ortasında kavgaya tutuşan öfkeli iki grup tekme, yumruk ve kemerlerle birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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DHA

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İstanbul'un Sultangazi ilçesi hafta sonu karıştı.

Gençlerin kavgası büyük korkuya neden oldu.

Parkta buluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Olay kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kız arkadaşları ayıramadı

Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran tarafları, tarafların kız arkadaşları araya girerek ayırmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Bir grup, kavga ettikleri kişiyi aralarına alarak kemerle darbetti. Çevredeki bir kişi duruma müdahale ederek her iki tarafı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

O anlar kamerada

Bu sırada taraflardan biri, kavga ettiği kişiye ait motosiklete tekme atarak yere düşürdü. Taraflar yeniden kavgaya tutuştu.

Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.