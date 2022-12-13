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- Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada
Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada
Öğle saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kadın sürücüler, hasar tespiti sırasında kavgaya tutuştu. O anlar kameralara yansıdı.
- 13.12.2022 - 10:33
- Güncelleme : 13.12.2022 - 10:41
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kadın sürücülerin kavgası dikkat çekti.
Öğle saatlerinde yaşanan olayda, seyir halinde olan iki otomobil kazaya karıştı.
Maddi hasarın oluştuğu kazada, iki kadın sürücü araçlarından inerek hasar durumunu kontrol etti.
Sürücünün üzerine yürüdü
Bu sırada taraflar arasında tansiyon yükseldi.
Sürücülerden biri, öfkeyle diğer sürücünün üzerine yürüyerek bağırmaya başladı.
Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada VİDEO
Aracına vurdu
Öte yandan tartıştığı kadının aracına da vurduğu görüldü.
DHA'nın aktarımına göre; giderek büyüyen tartışma, yoldan geçen bir vatandaşın araya girmsiyle son buldu.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.