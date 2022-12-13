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Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada

Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada

Öğle saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kadın sürücüler, hasar tespiti sırasında kavgaya tutuştu. O anlar kameralara yansıdı.