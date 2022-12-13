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    Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada

    Öğle saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kadın sürücüler, hasar tespiti sırasında kavgaya tutuştu. O anlar kameralara yansıdı.
    • 13.12.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:41
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    Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kadın sürücülerin kavgası dikkat çekti.

    Öğle saatlerinde yaşanan olayda, seyir halinde olan iki otomobil kazaya karıştı.

    Maddi hasarın oluştuğu kazada, iki kadın sürücü araçlarından inerek hasar durumunu kontrol etti.

    Sürücünün üzerine yürüdü

    Bu sırada taraflar arasında tansiyon yükseldi.

    Sürücülerden biri, öfkeyle diğer sürücünün üzerine yürüyerek bağırmaya başladı.

    Sultangazi'de iki kadın sürücünün kavgası kamerada VİDEO

    Aracına vurdu

    Öte yandan tartıştığı kadının aracına da vurduğu görüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; giderek büyüyen tartışma, yoldan geçen bir vatandaşın araya girmsiyle son buldu.

    Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi de iki kadın sürücünün kavgası kamerada #1

    Sultangazi de iki kadın sürücünün kavgası kamerada #2

    Sultangazi de iki kadın sürücünün kavgası kamerada #3


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