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    Sultangazi’de, internet kablosu çalan ‘sahte işçiler’ yakalandı

    İşçi kıyafetleri giyip bakım çalışması yapar gibi yer altındaki internet kablolarını çalan 4 şüpheli yakalandı.
    • 20.12.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 16:01
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    Sultangazi’de, internet kablosu çalan ‘sahte işçiler’ yakalandı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Sultançiftliği Mahallesi'nde, yaklaşık iki hafta önce öğle saatlerinde işçi kıyafetleri giyen 4 kişi, duba koydukları sokakta rögar kapağını açarak merdiven yardımı ile içeriye girdi.

    Bakım çalışması varmış gibi yapan şüpheliler, yerin altından geçen internet kablolarını çalıp sokağı terk etti.

    4 sokak internetsiz kalınca mahalle sakinleri, yetkililerden durumun çözülmesini istedi.

    Kabloları kesen, diğer şüphelilerin isimlerini verdi

    DHA’nın haberine göre; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri olayın ardından çalışma başlattı.

    Rögarın içinden çıkan kabloları kesenin Seçkin E. olduğu tespit edildi. Yakalanan Seçkin E., Sıddık B.'nin adını verdi.

    Olayı gerçekleştirmek için Hüseyin C.'ye ait 34 DU 5319 plakalı aracı kullandıklarını söyleyen Seçkin E.'nin beyanından yola çıkan polis, Azerbaycan uyruklu Zaur S. olduğunu tespit ettiği diğer hırsızı da yakaladı.

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli hakkında, "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Sultangazi’de, bakım çalışması yapar gibi internet kablolarını çaldılar VİDEO ARŞİV

    Sultangazi’de, internet kablosu çalan ‘sahte işçiler’ yakalandı #1

    Sultangazi’de, internet kablosu çalan ‘sahte işçiler’ yakalandı #2

    Sultangazi’de, internet kablosu çalan ‘sahte işçiler’ yakalandı #3


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