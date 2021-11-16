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    Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı

    Sultangazi'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İçeride bulunan 3 çocuk paniğe kapılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:41
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    Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı

    İstanbul Sultangazi'de cadde üzerinde bulunan bir iş yeri silahlı saldırıya uğradı.

    Emlakçının önüne yaya olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahla beş el ateş etti.

    3 ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Camı delen kurşunlar iş yerinin duvarlarına isabet ederken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında iş yerinde bulunan üç çocuk korku dolu anlar yaşadı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Cadde de güvenlik önlemi alan polisin kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı

    Sultangazi de iş yerine silahlı saldırı #1

    Sultangazi de iş yerine silahlı saldırı #2

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