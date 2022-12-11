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    Sultangazi'de kaçak göçmenler sopa ve fenerlerle yakalandı

    Kalabalık kaçak göçmen grubunun bir binanın arka bahçesinde saklandığını gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bazı mahalle sakinleri ise göçmenlerin bazılarını yakalayarak, polise teslim etti.
    • 11.12.2022 - 14:08
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    Sultangazi'de kaçak göçmenler sopa ve fenerlerle yakalandı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, gece saat 01.00 sıralarında, oturduğu binanın arka bahçesinde sesler duyan bir mahalle sakini, balkona çıktı.

    Bahçede kalabalık bir grup gören kişi, diğer bina sakinlerini de bilgilendirdi.

    Saklanan kişilerin kaçak göçmen olduğunu anlayan bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

    Mahalleli kürekle saklanan kaçak göçmenleri aradı

    Bu sırada bazı kaçak göçmenler, olay yerinden kaçtı. Bir grup mahalle sakini ise ellerinde; kürek, sopa ve el feneri ile binanın arka bahçesinde saklanan kaçak göçmenleri aradı.

    Üç göçmen yakalandı

    Saklanan üç göçmen, mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini teslim edildi.

    DHA'nın haberine göre; yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Sultangazi de kaçak göçmenler sopa ve fenerlerle yakalandı #1

    Sultangazi de kaçak göçmenler sopa ve fenerlerle yakalandı #2

    Sultangazi de kaçak göçmenler sopa ve fenerlerle yakalandı #3

    Sultangazi de kaçak göçmenler sopa ve fenerlerle yakalandı #4


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