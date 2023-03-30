Sultangazi'de kaçırıldığını iddia eden kadın ile polisin mücadelesi kamerada Kaçırıldığını iddia eden kadın, ekipleri görünce otomobillerin önüne atlayarak kaçmaya başladı. Resmi üniformalı polislerden kimlik isteyen kadın, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA Sultangazi'de korku dolu dakikalar yaşandı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Seda L., kaçırıldığı ihbarında bulundu. Kısa sürede polis ekipleri olay yerine gitti. Seyir halindeki otomobillerin önüne atlayan Seda L.'yi sakinleştirmek hiç kolay olmadı. Polis ekiplerini gören Seda L. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ekiplerden kimlik istedi Resmi üniformalı memurdan kimlik isteyen Seda L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.