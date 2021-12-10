Sultangazi’de kadın, tartıştığı eşini ve oğlunu bıçakladı

Şirin Y. ile Nejdet Y. arasındaki çıkan kavgada Şirin Y. eşine bıçakla saldırdı. Çiftin oğlu Emre Y., ayırmaya çalışırken yaralandı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, dün saat 10.30 sıralarında, uzun sürederi anlaşmazlık yaşayan Nejdet Y. ve Şirin Y. arasında tartışma çıktı.

Kocasının işlettiği bakkala oğluyla birlikte gelen Şirin Y. ile Nejdet Y. arasındaki tartışmada kısa sürede kavgaya dönüştü.

Şirin Y., elindeki bıçakla kocası Nejdet Y.'ye saldırdı. Saldırı sırasında Nejdet Y., karın boşluğu ve sağ eline aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

Annesini sakinleştirmeye çalışan çiftin oğulları Emre Y. araya girerek kavgayı ayırmaya çalışırken sağ elinden hafif yaralandı.

Emre Y., yaşadığı korku ile kendini dışarı atıp koşarak olay yerinden uzaklaştı.

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ARACIYLA HASTANEYE GİTTİ

Nejdet Y. ise otomobiline binerek, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yaralı şekilde otomobil kullanarak hastaneye gelen Nejdet Y., burada tedavi altına alındı. Necdet Y.'nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçaklayarak yaralayan Şirin Y., olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.