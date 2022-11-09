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    Sultangazi'de kağıt toplayıcısı polise bıçak çekti

    Gazi Mahallesi'nde topladığı kağıtları evinde biriktiren kadın ve olaya müdahale etmek isteyen ekipler arasında tartışma çıktı. Sinirden gözü dönen kadın, polislere bıçak çekerek zor anlar yaşattı.
    • 09.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 11:11
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    Sultangazi'de kağıt toplayıcısı polise bıçak çekti

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir apartmanın zemin katında yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Ayşe Tekin ve annesine müdahale eden ekipler arasında tartışma çıktı.

    Topladıkları kağıt ve plastikleri evlerinin önünde etrafını telle çevirdikleri alanda biriktiren ikiliye, mahalleden tepki yağdı.

    Çözüme kavuşmayınca apartman ve mahalle sakinleri, zabıta ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Ekipler eve geldi

    Dün saat 11.00 sıralarında, önce zabıta ekipleri ardından da polis kağıt toplanan evin önüne geldi.

    Tekin, evin önünde biriken kağıt, karton ve plastikleri toplayarak alanı boşaltmaya çalışan ekiplere, tepki gösterdi.

    Sultangazi'de kağıt toplayıcısı polise bıçak çekti VİDEO

    Sultangazi de kağıt toplayıcısı polise bıçak çekti #1

    Bıçakla polise saldırdı

    Ekiplerle, Ayşe Tekin ve annesi arasında tartışma çıktı. Tekin, elindeki bıçakla polise saldırarak biriktirdiklerinin boşaltılmasını engellemeye çalıştı.

    En sonunda polis, silahını havaya doğrultarak etraftakileri dağıttı.

    Ekipler, kağıtların bir kısmını olduğu yerde bırakarak olay yerinden ayrıldı.

    Sultangazi de kağıt toplayıcısı polise bıçak çekti #2

    "El açıp dilenmiyorum, kimseden yardım istemiyorum"

    DHA'nın haberine göre, maddi durumunun bozuk olduğunu söyleyen Ayşe Tekin, "Her şeyim icralık, faturalarım kesik. İlla bu kartonlar burda olmazmış, görünüşü kötüymüş. Kaç kere gelip malımı kaldırdılar. 'Benim oğlum askerde, iki yetim çocuğa bakıyorum' dedim. Ne söylediysem olmadı.

    Şikayet etmişler. Ben ne yapıyorum. Namussuzluk mu yapıyorum? Hırsızlık mı yapıyorum? Uyuşturucu mu satıyorum? El açıp dilenmiyorum, kimseden yardım istemiyorum. Mücadele ediyorum. Bugün de beni son raddeye getirdiler. Öfkeme engel olamadım.

    Yapmamam gerekiyordu ama yaptım. Sabah gerginlik oldu. Bıçak çektim. Çekmemem lazımdı ama malımı kurtarmak için çektim. Sırtımda getiriyorum, emek veriyorum. Bana günlük kaldırmamı söylediler. Ekipler de şikayetçi olmadılar. 'Abla sakin ol. Seni anlıyoruz' dediler." diye konuştu.


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