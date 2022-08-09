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    Sultangazi’de kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi

    Kahvehanede çıkan silahlı kavgada, E.Ç. isimli şahıs bacağından vuruldu. Olay yerinden kaçan şüpheliler, kısa sürede kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.
    • 09.08.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:13
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    Sultangazi’de kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 85. Sokak'ta, saat 23.00 sıralarında, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokaktaki kahvehaneye gelerek içeride bulunan E.Ç. ile tartıştı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Ç. isimli bir şahıs, açılan ateş sonucu bacağından vuruldu.

    Şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

    Kamera görüntüleri mercek altına alındı

    Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan E. Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kahvenin güvenlik kamera görüntüleri ise incelemeye alındı.

    Sultangazi’de kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi #1

    3 şüpheli gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, çevreden aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

    Ekipler, olaya karıştıkları belirtilen 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sultangazi’de kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi VİDEO

    Sultangazi’de kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi #2


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