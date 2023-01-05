Girdiği kuaför dükkanından kalfayı uzaklaştırıp bir cep telefonu ve kasadaki paraları çalan şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında müşteri gibi erkek kuaförüne gelen bir kişi, sakal tıraşı olmak istediğini söyledi.

17 yaşındaki kalfa Ömer Faruk Kalyoncu, ustasının havluları kuru temizlemeye götürdüğünü ve kendisini tıraş edemeyeceğini söyleyince şahıs işe koyuldu.

Kalyoncu'ya 100 metre ilerideki evini tarif edip oradan havlu alabileceğini söyleyen şahıs, kalfayı dükkandan uzaklaştırdı.

Bu sırada şüpheli, Kalyoncu'ya ait yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonunu ve kasada bulunan bir miktar parayı çalarak kaçtı.

Hırsızlık anları kamerada

Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişinin berber salonuna girdiği, bir süre sonra kalfaya evi tarif ettiği, kalfanın tarif edilen yere doğru koştuğu, şüphelinin koşarak iş yerinden ayrıldığını görüldü.

Sultangazi'de, kalfayı kandırıp kuaförü soyan şahıs kamerada VİDEO



“Kamera kayıtlarına bakınca, adamın çalıp kaçtığını anladık”

DHA’nın haberine göre; zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca geri dönen Kalyoncu, şüphelinin gitmiş olduğunu ve cep telefonun yerinde olmadığını fark etti.

Ömer Faruk Kalyoncu, "Havluları sabah usta kuru temizlemeye götürdü. Dükkanda bundan dolayı havlu yoktu. Bir müşterimizi tıraş ederken, bir adam içeri girdi ve sakal tıraşı olacağını söyledi. Ben de havluların yıkamada olduğunu, bundan dolayı tıraş yapamayacağımı söyledim. Bana evinin 100 metre ileride olduğunu, evden havlu alıp alamayacağımı sordu. Ben de kendisini kıramadım. Bana evi tarif etti. Tarif ettiği eve gittim, zille bastım ama kapıyı açan olmadı. Geri geldiğimde adam dükkanda yoktu. Tezgahta bulunan telefonumun ve kasada bulunan bir miktar paranın yerinde olmadığını gördüm. Kamera kayıtlarına bakınca, adamın çalıp kaçtığını anladık." dedi.