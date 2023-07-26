İHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olay yürekleri ağza getirdi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobile arkasından gelen hazır beton yüklü kamyon çarptı.
Beton aracın üzerine döküldü
Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle damperden dökülen yüzlerce kilo ağırlığındaki betonlar otomobilin arka camını kırarak içine döküldü.
Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Eliyle temizlemeye çalıştı
Yola dökülen betonlar nedeniyle cadde üzerinde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücü ise otomobili kenara çekerek, içine dökülen betonları eli ile temizlemeye çalıştı.