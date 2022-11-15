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    Sultangazi'de kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı   

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra ön tekerlekleri yerinden çıkarak durdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:41
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    Sultangazi'de kamyonetin ön tekerleri yerinden çıktı   

    Sultangazi Arnavutköy yolu Mahmutbey kavşağında meydana gelen olayda, kamyonet sürücüsü Fırat Karatay, kavşağı kaçırmamak için şerit değiştirdi.

    Bu sırada tırın sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü bariyerlere çarptı.

    Sıkışan sürücü kurtarıldı

    Ön tekerleri yerinden çıkan kamyonet, takla atarak yan yattı. Kaza nedeniyle yola yağ döküldü. Kazada, kamyonet sürücüsü Karatay, sıkışarak yaralandı. Karatay, çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı.

    Kazadan haberdar olan Karatay'ın yakınları da kaza yerine geldi. Bir yakını, üzerindeki montu çıkararak, Karatay'a giydirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yağdan dolayı kayganlaşan yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

    kamyonet kaza

    DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan kamyonet, vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Kamyonetin ön tekerlekleri de bir başka kamyonete yüklendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ekipleri, yolda kumlama çalışması yaptı. Ardından yol trafiğe açıldı.

    Aniden şerit değiştirdi

    Kazayı gören ve sürücünün yardımına koşan Okan Sarıhan, "Sürücü sanırım şeridi karıştırdı. Birden şerit değiştirdi. Seyir halindeki bir tır da bunu sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere vurdu. Ön tekerler yerinden çıkarak fırladı. Kamyonet de takla attı. Arkadaşımla beraber sürücünün yardımına koştuk. Durumu iyiydi." dedi.

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza

    kamyonet kaza


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