Mahallenin kanalizasyon kuyusuna düşen ördeği, itfaiye ekipleri kurtaramadı. Ördek sahibi, diğer ördeğinin de düşmemesi için ayağını iple ağaca bağladı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi'nde ikamet eden Selfinaz Taşdemir'in iki ördeğinden biri, yaklaşık 13 gün önce mahallenin kanalizasyon kuyusuna düştü.

Mahsur kalan ördeğin, kanalizasyon çukurunda sıkıştığı düşünülerek itfaiye ve İSKİ ekiplerinden yardım istendi.

Taşdemir, diğer ördeğini de kanalizasyona düşmemesi için ayağını iple ağaca bağladı.

"MÜDAHALE ETTİLER AMA ÇIKARAMADILAR"

Taşdemir, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“13 gün oldu. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi. Müdahale ettiler ama çıkaramadılar. İSKİ'nin müdahale etmesi gerektiğini söyleyip gittiler. İSKİ'yi aradık. Oradan gelen ekipler de kendi sorumluluk alanında olmadığını söyleyip gittiler.





“13 GÜNDÜR SU İLE YAŞIYOR”

13 gündür orada mahsur kalmış. Bir şey yiyemiyor. 13 gündür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekliyorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. Ölseydi ya da kaybolsaydı gam yemezdim. O da bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o içeride acı çekiyor. Ben de o zaman üzülüyorum. Diğer ördeği kaçmasın diye bağladık. Kuyunun başına bağladık. Belki sesini duyar gelir diye.”

Sultangazi’de kanalizasyona düşen ördeğinin, 13 gündür kurtarılmasını bekliyor VİDEO

