Yol verme nedeniyle çıkan kavgada taraflardan birini zorla kaçırılmaya çalışıldığı anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde 10 Kasım günü öğleden sonra, iddiaya göre biri Suriye uyruklu iki kişi arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların arkadaşlarının da dahil olduğu olay, kısa sürede büyüdü.

Sokak ortasında süregelen kavgada, bir taraf tartıştığı kişilerden birini zorla hafif ticari araca bindirerek kaçırmaya çalıştı.

Sağ kapıyı açıp arkadaşını çıkardı

DHA’nın haberine göre; o sırada arabaya zorla bindirilen kişinin arkadaşı, aracın sağ kapısını açarak çıkmasını sağladı. Daha sonra iki arkadaş, koşarak olay yerinden kaçtı. Araçla kaçanları yakalamaya çalışan kişiler, silahla da ateş etti.

Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarafların olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sultangazi’de, kavga ettikleri sürücüyü kaçırmaya çalıştılar VİDEO



“Aracın bagajına bir kişiyi bindirip dövdüler”

Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Önce Türk vatandaşıyla Suriye uyruklu bir kişi tartıştı. Daha sonra kavga ettiler. Ondan sonra başkaları da geldi. 2 araç geldi. Aracın bagajına bir kişiyi bindirip dövdüler. Daha sonra diğer araca bindirdiler.

“Arkadaşını kurtardı ve aşağıya doğru koştular”

Adamı tam götürecekleri sırada diğer arkadaşı kapıyı açtı. Arkadaşını kurtardı ve aşağıya doğru koştular. Kaçan bir kişinin arkasından otomobil sürücüsü kovaladı ve silahla havaya ateş etti. Kaçan kişiyi arabaya bindirip, götürdü. Olaydan sonra polis geldi, görgü tanıklarından bilgi aldı." dedi.