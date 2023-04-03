Sultangazi'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil 20 metre sürüklendi Arkadaşını eve bırakmak için sabah erken saatte yola çıkan genç sürücü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil direğe çarparak karşı şeride savruldu.

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yağış nedeniyle kaza meydana geldi.

Sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, 9 Nisan'da birliğine teslim olmadan önce akraba ziyaretlerinde bulunan otomobil sürücüsü Selçuk Türkseven, kayganlaşan yolda ilerledi.

Üniversite öğrencisi arkadaşını Arnavutköy'deki evine bırakmak için yola çıkan Türkseven, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç 20 metre sürüklendi

Otomobil önce refüje, ardından trafik aydınlatma direğine çarptı.

Direk çarpmanın etkisiyle devrilirken karşı şeride geçen otomobil, yaklaşık 20 metre kadar sürüklendikten sonra yan yattı.

İki arkadaş yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü Selçuk Türkseven ve yanında bulunan arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Yüzünden ve kollarından yaralanan iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yolda hafif yoğunluk yaşanırken, devrilen otomobil ise çekici ile kaldırılarak otoparka çekildi.